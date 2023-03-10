北部豬血食品供應商聯合漲價 公平會開罰2業者

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（中央社記者蘇思云台北10日電）豬血食品是民眾愛用食材，公平會調查發現，2家北部地區豬血食品供應商彭勝食品及得意畜禽，去年11月初共同調漲豬血食品價格，違法公平交易法禁止的聯合行為，各開罰新台幣10萬元。

公平會今天發布新聞稿，先前接獲檢舉，彭勝食品有限公司及得意畜禽有限公司去年11月初共同調漲豬血食品價格，立即著手調查。

豬血食品是指在豬隻屠宰過程中收集豬血後，經加工製成可供食用的食品。公平會調查發現，彭勝及得意公司是台灣北部地區豬血食品唯二規模較大供應商，主要供應傳統市場攤商，客戶多有重疊。

公平會發現，業者因成本增加希望調漲價格，但為避免各自漲價流失客戶，2家業者去年8月至9月間數次透過電話及LINE，討論豬血食品成本與售價調漲幅度，雙方隨後共同簽署漲價協議書，載明自去年11月1日起豬血每層調漲10元，並通知下游攤商，調漲後豬血桶裝價格由400元上漲至450元（5層）或460元（6層）。

公平會實地訪查，北部地區傳統市場攤商高度仰賴彭勝及得意公司供應豬血食品，兩家業者合意調漲豬血價格，已影響北部地區豬血食品市場的供需功能。

公平會提醒，業者如果有任何跟同業「講好」一起漲價，甚至立「投名狀」互表忠誠，就是違法的聯合行為，查獲被罰得不償失。（編輯：潘羿菁）1120310