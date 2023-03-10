超商雙雄2月營收 寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄公布2月合併營收，受惠春節後開工、連假等商機挹注，統一超與全家便利商店營收均創同期新高，展望3月營運，看好換季商品與點數經濟。

統一超商2月合併營業額新台幣231.32億元，較去年同期增加11.04%，創同期新高水位。

統一超說明，在口罩令逐步解封、消費信心回暖與台灣7-ELEVEN總店數已突破6700家，並積極掌握春節後開工、開學、情人節、草莓季、白沙屯媽祖進香活動、WBC世界棒球經典賽熱潮、連假等節慶節令商機，有效帶動鮮食、預購、飲品等結構均成長，整體營運穩健向上，加上轉投資事業，菲律賓7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、統一生活 （康是美）、統一精工等均表現亮眼，挹注整體營收增加。

台灣7-ELEVEN持續深度經營會員黏著度，打造1600萬以上會員獨享的OPEN POINT生態圈，1至2月會員累計總交易金額較去年同期成長2成以上、會員貢獻營收占比突破6成。

台灣7-ELEVEN門市截至2月底店數6702家，去年同期店數6432家。

全家便利商店2月營收69.4億元，年增11.1%，累計前2月營收151.14億元，年增10.9%。

全家指出，綜觀2月整體業績表現穩健，主要受惠於元宵、情人節、228連假等節日商機把握，開工、開學、補班日推出活動搶市及持續展店，皆有效挹注業績動能。全家觀察，其中鮮食成長力道尤其強勁，年增15%。

截至111年2月28日止，全家便利商店總店舖數達4150家。

展望3月營運，全家指出，天氣漸暖，春季概念的應景鮮食新品將陸續上市，並因應3月底會員點數到期推出多元的兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收的動能。（編輯：林興盟）1120310