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震旦行去年每股盈餘5.82元 擬配息4.7元

2023/3/13 19:15
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（中央社記者吳家豪台北13日電）辦公設備通路商震旦行董事會今天通過2022年度財報，合併營收約新台幣125.76億元，年減7%；每股盈餘5.82元，年減6%。會中並決議通過配發現金股利每股4.7元，以今天收盤價79.8元計算，現金殖利率5.89%。

震旦行發布新聞稿說明，2022年因全球各國物價上揚，通貨膨脹問題爆發，各國央行為了抑制高漲的物價，實施緊縮貨幣政策，使得市場利率不斷上升，衝擊總體經濟與金融市場。

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此外，上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情於去年第2季加劇，全面封控措施影響中國市場運作，景氣大幅衰退，影響震旦行中國事業的經營。

展望2023年，震旦行指出，全球經濟仍充滿變數，震旦行近年因應疫情，協助顧客推動數位轉型及實踐環保低碳等成效已逐漸顯現，未來將持續聚焦辦公本業市場，強化大數據、人工智慧（AI）、AIoT智慧物聯網等數位應用。（編輯：蘇志宗）1120313

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