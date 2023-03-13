共信力拚今年掛牌上市 新藥拓銷鎖定中國東南亞

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）共信-KY總經理林懋元表示，經濟部工業局已出具「係屬科技事業及產品或技術開發成功且具市場性」意見書，預計將在8月提出股票上市申請，力拚今年上市掛牌；至於新藥拓展鎖定中國與東南亞布局。

林懋元表示，2022年11月取得中國治療肺癌一類新藥的第一張藥證，除了正積極開展中國市場的進院採購程序及用藥推廣等工作，預計最快6月底即可在大陸開始銷售。另外也將積極前往東南亞市場發展，而第一站是鎖定新加坡，同時，也正在規劃將動物用藥帶到澳洲及美國市場。

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林懋元表示，目前也積極開創新物種研究，已與屏東科技大學進行合作，在今年2月取得屏東科技大學核准將進行馬匹體表腫瘤的探索性臨床預試驗，之後會正式跟農委會提出申請。

針對新適應症的擴展，林懋元指出，也正積極規劃開展腺樣囊性癌及惡性胸腔積水的臨床試驗，未來的2至3年將進入營運快速成長期，期望轉上市能增加國際知名度，讓公司能更容易找到國際合作夥伴，進一步拓展全球市場。（編輯：潘羿菁）1120313