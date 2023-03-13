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2月出口連6黑 經部：舉辦逾160項拓銷活動提振動能

2023/3/13 20:52
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（中央社記者劉千綾台北13日電）全球景氣放緩，經濟部國際貿易局今天發布2月貿易統計摘要，2月出口金額310.5億美元，年減17.1%，已連續6個月負成長，為提振出口動能，經濟部今年將辦理逾160項拓銷活動，協助廠商開發新商機。

經濟部發布2月貿易統計摘要指出，2月出口310.5億美元，年減17.1%，累計1至2月出口625.6億美元，年減19.2%；2月進口287億美元，年減9.4%；累計1至2月進口578.6億美元，年減13.3%。

2月出口貨品仍以電子零組件129.4億美元居冠，占比41.7%。主要貨品除礦產品成長13.4％外，其餘均呈衰退，其中，以機械、塑橡膠、光學器材、基本金屬、紡織品、運輸工具衰退較多，最大宗的電子零組件減少17.8%。

2月對主要市場出口，除了對日本微幅成長，年增1%；對美國則年減13.7%、東協年減11.1%、中國（含香港）年減30.2%，對歐洲出口也轉黑，年減4.8％。

經濟部指出，112年將辦理逾160項實體拓銷活動，包括洽邀買主來台參加北中南採購大會，於日本舉辦台灣形象展、赴波蘭、埃及與墨西哥舉辦台灣週，以及參加海外實體展覽等，以提振出口動能。（編輯：潘羿菁）1120313

#經濟部
#日本
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1月出口連5黑 經部助產業拓銷搶逾3億美元商機
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