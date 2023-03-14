萬海去年第4季出現虧損 股價重挫跌停

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（中央社記者賴言曦台北14日電）萬海去年每股稅後盈餘（EPS）33.17元，每股擬配息5元，配發率約15%，但由於海運市況不佳，拖累萬海去年第4季出現虧損，今天股價賣壓湧現，終場跌停作收，以72.5元作收。

萬海13日公布去年合併營收新台幣2589.53億元，稅後淨利930.72億元，EPS為33.17元，每股擬配息5元，配發率約15%；但萬海去年第4季每股虧損0.01元，成為貨櫃三雄中首家單季出現虧損的公司。

貨櫃三雄今天股價漲跌互見，去年第4季出現虧損的萬海今天賣壓湧現，尾盤陷入跌停，跌停價72.5元，下挫8元。今天同樣籠罩賣壓的陽明去年EPS為51.71元，每股擬配息20元，今天收盤下跌1.6元，收在67.5元，跌幅2.32%。

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目前2022年財報及股利政策尚未出爐的長榮，今天聚集人氣，終場小漲0.5元，收在171元，漲幅0.29%。

法人認為，萬海去年第4季虧損，並採取縮減股利政策，顯示貨櫃航運市況前景不佳，尤其萬海缺乏美國線長約價保護，先前又以高價買進二手船，推高營運成本，使萬海成為貨櫃三雄中首家單季虧損的公司，由於現在海運價格持續走低，預估貨櫃航商首季可能都會出現虧損。（編輯：張均懋）1120314