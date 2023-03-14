環球晶去年每股純益35.31元創新高 預收貨款397.3億

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（中央社記者張建中新竹14日電）半導體矽晶圓廠環球晶去年營收與獲利同創新高，稅後淨利新台153.67億元，每股純益35.31元。環球晶統計，預收貨款達397.3億元，創新高。

環球晶公布去年第4季營運結果，受惠大尺寸矽晶圓產能持續滿載，第4季營收與獲利同創新高，季營收達183.88億元，季增1.9%，連續12季成長；稅後淨利57.94億元，季增13.4%，每股純益13.31元。

環球晶去年總營收首度突破700億元關卡，達702.87億元，年增15%，稅後淨利153.67億元，年增29.5%，每股純益35.31元。

展望今年，環球晶表示，全球經濟面臨衰退風險，預期今年半導體產業將持平表現，不過在蓬勃發展的數位經濟支撐下，2024年可望回復成長趨勢。地緣政治因素仍將對半導體產業的供應與需求兩邊構成風險。

環球晶指出，與疫情相關的需求已消失，供應鏈中斷有望於2023年大幅改善。消費電子因需求趨緩，造成結構性供過於求；應用於汽車及工業的類比元件和微控制器持續供貨短缺。

環球晶表示，目前公司在全球3大洲、9個國家擁有17個生產與營運據點，全球布局完整，可以即時回應客戶需求。據統計，預收貨款金額達397.3億元，創新高。（編輯：楊凱翔）1120314