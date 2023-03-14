英業達擬配息1.5元 估3大產品線帶動今年營收

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（中央社記者吳家豪台北14日電）筆電代工廠英業達今天公布2022年度財報，歸屬母公司稅後淨利約新台幣61.29億元、年減6.3%，每股盈餘1.71元。在3大產品線同步成長下，英業達看好今年整體營收將優於去年。

英業達董事會決議配發現金股利每股1.5元，以今天收盤價27.15元計算，現金殖利率約5.52%。

英業達總經理巫永財出席法人說明會表示，從去年下半年開始英業達積極調整庫存周轉天數，今年第1季會恢復比較合理水準，有機會回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的樣貌。

巫永財強調，2023年英業達整體營收還是會成長，以3大產品線來看，筆記型電腦及智慧裝置都將成長，伺服器目前能見度約6個月，第1季動能比較差，到了第2季和第3季能見度會提高。

英業達伺服器事業群總經理蔡枝安說，伺服器庫存水準已達到健康正常水準，推估今年上下半年伺服器營收分布為上半年45%、下半年55%。

英業達財務長游進寶指出，缺料問題慢慢紓解，英業達庫存還有降低的空間，存貨周轉率也優於同業，目前存貨周轉天數40天，希望降低到30幾天，仍要觀察整體材料供應狀況。今年資本支出維持穩健，規劃約2億美元（約新台幣61億元）。

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英業達去年第4季合併營收約新台幣1347.57億元，季減5%，年減9%；營業利益17.21億元，季減23%，年增42%；稅後淨利13.72億元，季減21%，年增17%；每股盈餘0.39元。

英業達2022全年合併營收約5417.51億元，年增4%，伺服器占比突破40%；受惠於產品組合改善，毛利率達4.8%，年增0.5個百分點；由於新產品開發及全球生產投資，營業費用約193.34億元，年增10%；業外收入5.08億元，年減83%；歸屬母公司稅後淨利61.29億元，年減6.3%；每股盈餘1.71元。（編輯：林興盟）1120314