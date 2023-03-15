華夏：歲修、需求回溫 PVC市況持續復甦

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（中央社記者賴言曦台北15日電）聚氯乙烯（PVC）廠華夏表示，中國電石法PVC業者雖然遭遇虧損，但剛性需求仍在，支撐亞洲PVC行情；美國3月起歲修規劃多，有助PVC行情持續復甦。

華夏今天舉辦法人說明會；由於美、中PVC需求萎縮，全球供需失衡及亞洲PVC行情下挫，導致產品利差嚴重縮水，華夏2022年稅後虧損新台幣3.7億元，較去年同期衰退115%，每股稅後虧損0.64元。

華夏副董事長兼總經理林漢福表示，對於去年繳出虧損的成績單，他覺得「抱歉」，但今年第1季已有轉機，隨著洲際碼頭即將完工，有利公司提高對原料庫存的掌握度，預估最壞狀況已過，若無突發重大變化，今年可望漸漸變好。法人則預估，華夏首季有望轉虧為盈。

展望今年第1季PVC供給情況，華夏執行副總經理胡吉宏表示，中國農曆春節至今，煤及電石價格下跌，有助電石法PVC業者降低虧損，推升近期PVC開工率至78%，但因短期去化不足，累積沿海社會庫存逾50萬噸。

胡吉宏指出，雖然中國電石法業者仍處於虧損，但預期剛性需求仍在，內外銷報價維持相對堅挺，支撐亞洲PVC行情；去年底PVC行情落底反彈、需求出籠，台、日、韓各廠家拉高開工率，亞洲首季PVC供需尚可平衡。

另外，美國3月起PVC歲修規劃多，且自去年第4季以來，維持庫存約40萬噸，預期內需可逐漸復甦，PVC廠商已公布第1季漲價規劃。

PVC需求方面，胡吉宏指出，中國官方解封並釋出經濟利多，對市場實際影響自2月起才逐步顯現，PVC期貨價格自農曆春節後的低點緩慢向上推升，現貨交易活動逐步改善中。

胡吉宏指出，印度去年底自海外訂購的PVC在今年前２月密集抵港，使市場買氣短期受壓抑，但部分印度PVC廠因VCM（氯乙烯單體）供應不足而減產，預估旺季結束前，PVC供應缺口仍有賴進口；另孟加拉外匯問題逐步改善，PVC買家正加速開立信用狀，要求廠商交貨，並釋出新訂單以應付旺季需求。

至於美國則因物流及相關配套未完全改善，大型貿易商第1季期間，仍向亞洲PVC供應廠保持機動採購調度。

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至於PVC加工品部分，胡吉宏說明，國內房市景氣雖已降溫，但公司除布局機場新航站等公共工程外，也積極參與太陽能及風電新案場建設，預估相關PVC管材需求將帶動華夏銷售量逐月成長。

膠皮布產能規劃方面，胡吉宏表示，華夏規劃精進膠皮工廠幾台，以適合高階PVC膠皮及環保材生產，並達到節能減排，另計畫就膠布工廠進行機台去蕪存菁及組織改造，以提高膠布產品整體競爭力。（編輯：楊凱翔）1120315