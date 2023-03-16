日月光高雄廠中水回收累計3000萬噸 回收率達75%

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）封測大廠日月光半導體今天表示，高雄廠中水回收系統自2015年啟用後，到今年3月11日，中水回收產水累計達3000萬噸，相當於省下高雄民眾一個半月用水量，目前高雄廠中水回收率提升至75%。

中南部水情不佳，半導體電子大廠透過再生水廠，將污水處理廠放流水回收再利用，水質可符合標準，供應產業用水需求。

日月光今天透過新聞稿指出，高雄廠區中水回收再利用，透過系統升級已提升至75%回收率，每日最大產水量可達2.1萬公噸，相當於高雄市3.5萬戶家庭1日用水量。

日月光表示，高雄廠中水回收系統自2015年啟用後，截至今年3月11日，中水回收產水達3000萬噸，相當於省下高雄所有民眾約一個半月的用水量。

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日月光指出，中水回收廠系統升級也可減少耗電提升節能效益，根據統計，去年中水回收廠系統已省電100多萬度，依循碳足跡ISO14067計算約減少509公噸碳排量，相當於1.3座台北市大安森林公園年吸碳量。

日月光表示，高雄廠生產用水循環使用3.5次以上，提高放流水回收再利用的技術，高雄廠中水回收系統依據科學方法優化廢水問題，減少自來水消耗，奠定省水基礎。（編輯：張均懋）1120316