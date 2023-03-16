中鋼4月及第2季內銷盤價 全面調漲

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（中央社記者賴言曦台北16日電）中鋼今天表示，考量原物料成本高漲、國際匯率波動風險及進口報價走揚，4月盤價每噸調漲新台幣800元到1000元；第2季盤價則因開盤時間點與國際行情累積漲幅有落差，分別給予適宜調整，每噸調漲1500元至2000元。

調整後，中鋼4月包含熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鋅、電磁鋼捲等7項產品每噸上漲800元到1000元不等；第2季盤價方面，包含棒線、鋼板、鋼捲、汽車料等7大類產品每噸調漲1500元到2000元之間。

觀察鋼鐵需求面，中鋼指出，中國兩會後持續推動多項基建投資、振興房市、車市及家電等擴大內需政策，鋼材社會庫存與鋼廠庫存由升轉降，用鋼需求增溫。

另外，歐美鋼廠供應吃緊、大幅調漲售價，激勵買氣回流；汽車晶片與零部件短缺獲得舒緩，全球各大車廠積極增產，產業研究機構LMC Automotive預估，今年全球汽車銷量較去年成長6%，至8580萬輛，第2季適逢鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁可期。

供給方面，中鋼表示，中國持續深化供給側改革，中鋼協統計，去年中國粗鋼產量下降2.1%，至10.13億噸，較2020年最高峰10.65億噸減少約5177萬噸，另3月初中國兩會期間，當地主要鋼鐵大城唐山、邯鄲等地實施環保限產，西南地區則因缺水限電，加深鋼鐵供應疑慮。

歐美去年則因為能源成本飆漲，導致鋼廠大範圍減產、停工，目前復產進度有限，加上土耳其災後重建需求，拉高全球鋼材供需吃緊態勢。

原物料行情方面，中鋼指出，鐵礦砂價格在每公噸125美元至130美元震盪走高，較去年12月中旬上漲18%，且中國重返澳洲煤炭交易市場，冶金煤價格強勢維持在每公噸350美元之上，較去年12月中旬上漲46%。

另外，特殊合金價格也呈現倍數大漲，使煉鋼原物料及合金投入成本大幅攀升，波羅的海乾貨散裝綜合運費指數（BDI）自今年2月中以來拉升160%，運費墊高推升大宗商品行情。

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中鋼表示，美國Cleveland-Cliffs、Nucor等鋼廠反映原物料成本高漲，自去年11月起，連續8次調漲熱、冷軋產品售價，累積漲幅超過每公噸617美元。其中，熱軋流通行情更是突破每公噸1250美元；歐洲熱軋流通價自去年12月底以來，上揚約每公噸180美元。

此外，中國寶武鋼廠4月份內銷熱冷軋出廠價每公噸調漲人民幣200元，鞍本鋼更是每公噸大幅拉漲約300元以上；越南台塑河靜鋼廠也提漲熱軋每公噸30美元，迄今全球鋼價漲勢已然確立。（編輯：林興盟）1120316