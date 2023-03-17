從MWC找通訊趨勢 工研院籲超前部署6G產業競爭力

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（中央社記者蘇思云台北17日電）工研院今天分享2023年世界行動通訊大會趨勢，不少國家和企業已瞄準6G通訊技術，建議台灣觀測國際的6G發展動態，並積極參與國際標準致定與科技應用，才能超前部署6G產業的未來競爭力。

2023年世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）是全球通訊領域內最具權威的展覽會，工研院今天舉辦「MWC 2023行動通訊大展重點趨勢研討會」分享洞見。

根據全球行動通訊系統協會（GSMA）最新統計，截至今年1月，全球87個市場的230運營商已推出行動5G服務，但有超過5成的GSMA調查對象認為，5G只是一種速度升級，而非真正的新技術，導致5G服務產生價格壓力且市場競爭加劇。因此如何深化5G應用並增加變現，成為通訊產業的關注重點。

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，呼應疫後轉型潮，今年大會展覽以「速度（Velocity）」為核心主題，貫穿5G加速、真實（Reality）、開放網路、金融科技、萬物數位化等5個關鍵議題。

林昭憲表示，不少國家和企業已將發展目標瞄準6G通訊技術，台廠具有全球領先的半導體資通訊設備研發與製造能力，建議應觀測國際上重要國家、組織在6G發展的動態，並積極參與國際標準致定與科技應用，同時也不能忽略地緣政治的影響與淨零排放議題，才能超前部署6G產業的未來競爭力。

工研院點出MWC觀察到的三大趨勢，第一，5G技術加強智慧化聯通，扮演數位轉型的重要角色。大廠布局重點包含元宇宙應用、AI人工智慧整合、開放架構、綠網節能等領域。

第二，各國也積極為6G技術標準做準備，除了強化通訊功能，也納入淨零排放的思維來開發相關產品。

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另一方面，非地面網路（NTN）通訊也成關注焦點，包含多衛星軌道通訊的情境展示、高空平台（High Altitude Platform Station，HAPS）互補性、智慧手機連接衛星等方案，可應用在全球覆蓋、乃至外太空通訊的技術演進。

工研院表示，第三，元宇宙、混合實境（XR）、沉浸體驗成為各家的熱門展示應用重點，顯見應用於娛樂、工業領域的數位雙生（Digital Twin）儼然成型。此外，國際大廠在車聯網（V2X）領域上探索更多的應用，未來交通連網將更強化安全與出遊體驗。（編輯：楊凱翔）1120317