用電大戶電價漲17% 紡織、石化業坦言營運有壓

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（中央社記者賴言曦台北17日電）電價調漲定案，4月1日起，產業高壓、特高壓用電大戶調漲17%。但由於紡織、石化業目前景氣尚未復甦，相關業者皆表示，電費調漲對營運頗有壓力。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調漲11%，其中針對產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，低壓用戶調漲10%，2022年下半年用電衰退10%以上產業調幅減半。

紡織業2022年下半年受到終端需求不振影響，業界目前普遍仍保守看待後市，有業者受訪時坦言，全球景氣環境不佳，加上中國解封後市場出現低價競爭，電費調漲衍生的成本難轉嫁，營運上的確有壓力。

至於在海外多元布局的儒鴻則表示，公司採取分散設置廠房的策略，加上今年開始啟動太陽能計劃，透過太陽能板負擔部分用電，將電費調漲的影響陸續降低。

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市況同樣仍面臨挑戰的石化業，對於電費調漲17%也很有感。有石化業者受訪時坦言，業界都理解台電虧損，不漲電費不行，但對石化業來說，除了電費調漲，接下來政府還要收取碳費，對產業來說，生產成本壓力不小。

石化業者指出，尤其石化業第1季營運還在低谷，就連第2季都不容看好，產業景氣可能要到第3季才有望好轉，營運面仍充滿挑戰，期盼政府未來漲價機制平均一點，「不要大部分都壓在工業」。（編輯：楊凱翔）1120317