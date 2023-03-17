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平均電價調漲11% 台電估影響CPI約0.204%

2023/3/17 20:00（3/17 20:19 更新）
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經濟部17日決議平均電價調漲11%。圖為新北市深坑區的深美超高壓變電所。中央社記者鄭清元攝 112年3月17日
經濟部17日決議平均電價調漲11%。圖為新北市深坑區的深美超高壓變電所。中央社記者鄭清元攝 112年3月17日
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北17日電）經濟部電價費率審議會今天決議平均電價調漲11%，是否牽動物價，台電表示，此次因民生漲幅較少、產業調幅較高，初估對消費者物價指數（CPI）影響約0.204%。

經濟部今天召開112年第1次電價費率審議會，考量112年燃料價格仍處高檔，造成台電巨大經營壓力，因此決議平均電價調漲11%，每度平均電價從2.8064元調整為3.1154元，將於4月1日開始實施。

高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%，而產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，低於產業高壓調幅。為照顧民生、穩定物價及降低用電衰退產業衝擊，住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲，去年下半年用電衰退產業調幅減半。

國內物價蠢動，媒體詢問此次調整電價對CPI影響，台電表示，主計總處先前推估，若電價調整10%，物價影響約0.27%，並可再細分成直接影響與間接影響、直接影響0.13%、間接影響0.14%，這次因民生漲幅較少、產業調幅較高，影響相對降低，初估物價影響約0.204%。

根據主計總處公布2月物價概況，由於農曆春節漲價因素消退，2月消費者物價指數（CPI）年增率回落至2.43%，1、2月平均漲2.74%，仍處偏高水準。

經濟部強調，國外電業針對這波燃料價格大幅上漲，均進行電價調整，110至111年各國調漲幅度介於26%至73%之間，各國111年通膨介於3.7%至11.26%，而台電面對燃料價格居高壓力，已採較低調幅。（編輯：潘羿菁）1120317

#台電
#經濟部
#主計總處
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