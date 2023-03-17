產業用電大戶電價漲17% 中鋼估年成本增逾12億

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（中央社記者賴言曦台北17日電）電價調漲定案，4月1日起，產業高壓、特高壓用電大戶調漲17%，鋼鐵業龍頭中鋼表示，初步估算每年大概會增加新台幣12.47億元的用電成本；其他業者指出，因鋼市逐步回溫，應可將調漲的電費成本轉嫁出去。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調漲11%，至於產業內的高壓與特高壓用電大戶則調漲17%，低壓用戶調漲10%，2022年下半年用電衰退10%以上的產業調幅減半。

由於近期鋼市回溫，有鋼鐵業者受訪時指出，雖然電費調漲會墊高成本，但買盤陸續回籠，現在已有提前下訂的訂單出現，研判應可將電費調漲所衍生的成本轉嫁出去。

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中鋼則表示，去年外購電量約28億度，依電價審議委員會公告，特高壓用戶流動電費調漲17%，公司初步估算每年大概會增加12.47億元的用電成本，尚須待台電公司公告各時間電價的調整情況才能精算得知。

中鋼指出，公司將會持續落實節約能源工作，包括執行節電方案、積極善用離峰電力、使用高效率設備、精進能源使用管理、積極導入智慧化應用等，藉以降低公司營運成本，並加速推動儲能系統建置，強化廠內供電系統韌性。（編輯：楊凱翔）1120317