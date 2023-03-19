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青年購屋積金喊卡？ 林右昌：研議配套完成後會推動

2023/3/19 11:14
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（中央社記者陳俊華台北19日電）媒體報導，內政部研議中的「青年購屋積金支持機制」，因與打炒房修法衝突，傳出已「喊卡」。內政部長林右昌今天說，報導錯誤，與事實不符，政策正在研議配套中，待完成後會正式報告推動。

林右昌2月視察國家住都中心時表示，正思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標是讓有購屋意願的年輕人透過自身努力儲蓄，以及政府制度性協助，在一定年限內得到購屋的第一桶金。

不過，媒體今天報導，青年購屋積金政策鼓勵民眾買房，和「平均地權條例修法」打炒房衝突，傳出已「喊卡」。林右昌今天透過新聞稿強調，報導錯誤，與事實不符。

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林右昌說，政策方向是「青年購屋積金支持機制」正在配套研議中，待完成後會正式報告推動；至於「長期使用權住宅」構想，還須進一步研議及配套，待時機成熟後再提出。

內政部表示，青年購屋第一桶金與使用權住宅，都是提供多元居住協助的好政策，可以讓更多民眾有機會獲得支持，具備多元協助民眾安定居住的效益；內政部將持續規劃並與相關部會討論，待方案成熟後，將主動對外說明。（編輯：林淑媛）1120319

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林右昌
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