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美股收低 法人：關注美國升息動向與目標利率

2023/3/20 08:04
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（中央社記者張建中台北20日電）美股17日收低，道瓊指數下跌384.57點，那斯達克指數下跌86.76點。法人表示，美國升息動向與目標利率將是近期市場關注重點。

銀行股持續面臨沉重賣壓，美股17日收低。道瓊工業指數下跌384.57點，跌幅1.19%，標準普爾500指數下跌43.64點，跌幅1.1%；那斯達克指數下跌86.76點，跌幅0.74%，費城半導體指數下跌14.549點，跌幅0.47%。

國內外產業訊息方面，半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子公布，擬成立合資公司，購買泰科電子（TE Connectivity）汽車無線業務，標的估值4800萬美元（約合新台幣14.7億元），深化布局車聯網產品。

聊天機器人ChatGPT帶動人工智慧（AI）伺服器成長可期，售價高的運算晶片和零組件需求數量增加，鴻海今年擴大推出更多AI伺服器新品。

法人表示，美國聯邦準備理事會將於本週舉行聯邦公開市場委員會（FOMC），市場聚焦升息動向及目標利率。此外，美國金融機構經營危機後續發展也備受關注。（編輯：張均懋）1120320

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