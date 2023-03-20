美股收低 法人：關注美國升息動向與目標利率

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（中央社記者張建中台北20日電）美股17日收低，道瓊指數下跌384.57點，那斯達克指數下跌86.76點。法人表示，美國升息動向與目標利率將是近期市場關注重點。

銀行股持續面臨沉重賣壓，美股17日收低。道瓊工業指數下跌384.57點，跌幅1.19%，標準普爾500指數下跌43.64點，跌幅1.1%；那斯達克指數下跌86.76點，跌幅0.74%，費城半導體指數下跌14.549點，跌幅0.47%。

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法人表示，美國聯邦準備理事會將於本週舉行聯邦公開市場委員會（FOMC），市場聚焦升息動向及目標利率。此外，美國金融機構經營危機後續發展也備受關注。（編輯：張均懋）1120320