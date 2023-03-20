ChatGPT熱夯 工業富聯看好下半年AI伺服器業績

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）ChatGPT應用熱夯，鴻海旗下工業富聯積極布局人工智慧（AI）伺服器，看好下半年AI伺服器業績，繪圖處理器（GPU）架構的高效能（HPC）產品，也早已量產出貨。

聊天機器人ChatGPT帶動AI伺服器需求趨勢，工業富聯日前在線上法人說明會回答投資人提問表示，今年將有更多以AI及運算能力需求為基礎的研發，創造新款AI伺服器及HPC產品陸續上市，導入在大型雲端服務商應用，特別是生成式人工智慧（AIGC）及元宇宙相關應用。

工業富聯指出，2017年推出第1代AI伺服器產品，目前已推出第4代產品，並掌握模組化關鍵技術；此外，為大型雲端服務商設計的GPU架構HPC產品，早已量產出貨。在ChatGPT與AI應用風潮下，工業富聯看好下半年AI伺服器銷售業績。

工業富聯表示，在資料中心液冷及沉浸式散熱產品技術成熟，具備高效能電源供應技術，可以節能方式，提供市場及客戶完整的AI硬體解決方案。

工業富聯分析，ChatGPT等大型語言模型（LLM）應用，帶動新一波運算力需求成長，工業富聯舉例，GPT-3的語言模型包括1750億個參數，若與GPT-2相較，增加將近117倍；到了GPT-4，參數量將達到1.6兆個。

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工業富聯指出，運算力需求大增不僅帶動AI伺服器業務成長，同時將帶動整個相對應的運算系統架構升級，而ChatGPT發展也可望帶動AI運算力相關資本支出，工業富聯持續增加毛利較佳的雲端伺服器供應商（CSP）及AI伺服器占比，並強化AIGC伺服器的原廠設計製造（ODM）能力。

去年工業富聯雲端運算項目營收首次突破人民幣2000億元，來到2124.44億元，較2021年成長19.56%，其中去年AI伺服器（加速器）與AI儲存設備相關產品出貨加倍，AI伺服器及HPC產品業績占雲端運算項目比重提升至20%。（編輯：張均懋）1120320