社宅包租代管第4期計畫擴大戶數至8萬 經費已編列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）營建署今天說，截至112年2月底，包租代管社宅累積媒合已達6.2萬戶，並在112年3月報經行政院核定第4期計畫，擴大辦理計畫戶數為8萬，相關興辦經費已編列完畢，並無財源難負荷情形。

自由時報今天報導，社會住宅達成率還有極大改善空間、包租代管如衝破10萬戶，財源恐難負荷；報導也指出，社會住宅包租代管在109年僅完成1.3萬餘戶，達成率不到設定目標4萬戶的33%。

內政部營建署透過新聞稿表示，社會住宅包租代管是民國106年推動的居住新興政策，初期民眾信賴度不足，經持續宣導，加上實際入住民眾肯定、租賃產業積極推動，截止112年2月底，已完成6.2萬戶，其中桃園市1.8萬餘戶領居全國，媒合戶數也從109年單季2000戶成長至7000戶。

營建署說，為延續並擴大包租代管政策效益，112年3月獲行政院核定執行第4期計畫，並奉指示在原提報計畫6萬戶經費額度內，擴大辦理計畫戶數為8萬戶，相關興辦經費已編列完畢，並無報導所指財源難負荷情形。

營建署表示，推動只租不賣、租金合理的社會住宅，是政府協助中低收入、社會弱勢及受薪階級居住安穩的具體行動，截至112年2月底，政府直接興建社宅數量已近7.2萬戶，加上包租代管6.2萬戶，整體社會住宅數量已逾13萬戶。

營建署指出，政府持續推動包租代管之餘，從未停下直接興建社會住宅的腳步，將全力在113年底達成20萬戶社會住宅的目標。（編輯：張均懋）1120320