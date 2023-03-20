欣達環工安平再生水廠啟用 每日供水南科1萬噸

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（中央社記者賴言曦台北20日電）欣陸投控旗下欣達環工負責的台南市安平再生水廠新建工程統包計畫，今天舉行再生水廠第1期通水啟用典禮，預計每天可供應1萬噸再生水給南科園區。

欣達環工執行長周黎明透過新聞稿表示，此案目前達成第1期通水目標，全期預定2024年完工，產水規模屆時將擴大至每天3.75萬噸再生水，供產業調配使用。

台南市安平再生水廠新建工程統包計畫包含興建安平再生水廠、環境教育中心、輸水管線及高階處理設施等，其中，再生水廠的處理流程採2階段RO（逆滲透）處理，確保水質符合高科技產業先進製程用水標準，並設有能源回收裝置，以符合永續發展及推動節能減碳。

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欣達環工指出，地面建築物融合周邊紅樹林保育地景，實現水源永續概念；環境教育中心也規劃部分區域作為民眾休憩的據點。

欣達環工為欣陸投控旗下環境工程及水資源處理事業，現有8個水務相關專案在手，其中4個為再生水相關。除台南市安平再生水廠新建工程統包案外，還有高雄鳳山溪再生水BTO計畫、高雄臨海污水廠暨再生水廠BTO計畫以及高雄橋頭再生水廠BTO計畫等。（編輯：張均懋）1120320