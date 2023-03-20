晶華去年每股賺7.09元 超額配息逾9元

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（中央社記者江明晏台北20日電）國內飯店龍頭晶華酒店董事會通過2022年度財報及盈餘分配案，去年每股盈餘為7.09元，擬超額配息9.0073元，同時通過組織變更優化案，為下一階段擴張計劃做好準備。

晶華酒店今天召開董事會，通過2022年度財務報表及盈餘分配案，去年每股盈餘為新台幣7.09元，擬超額配息9.0073元的現金股利，現金配息率為127%。

晶華2022年合併營收為55.97億元，比2021年增加13.51%，稅後淨利10.15億元，排除2021年同期處份達美樂淨利後，2022年較2021年增加2.37億元，年增30.37%。

展望後疫情時代，晶華指出，今年累計至2月的表現，單月與累計營收雙創同期同基礎的新高。台北晶華客房營收已恢復到疫情前的9成，餐飲營收已比2019疫情前成長13.35%，麗晶精品商場銷售業績比疫情前成長149%。

延續國旅的熱潮，台南晶英營收累計至2月的表現同樣寫下歷史新高，營收比去年同期成長5.64%，太魯閣晶英的住房率及平均房價雙雙亮眼，營收表現也維持在高檔。

根據交通部觀光局所公布的2022年台灣觀光旅館業年度數據資料，台北晶華酒店再度蟬聯全台觀光飯店營收冠軍，集團旗下晶英以及捷絲旅在所屬地區的營運績效也名列前茅。

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為強化集團營運管理能力，並整合旗下各品牌資源，晶華董事會也通過組織變更優化案，由集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正負責擘劃集團發展目標，帶領集團各酒店總經理加速推動整體業務的成長，台南晶英酒店總經理李靖文兼任集團人資長，統籌集團人力資源、為集團下一階段的擴張計劃做好準備。

晶華說明，目前各據點的住房率平均都超過8成，將為集團上半年增添營運動能，預計下半年度將回復到疫情前的常態，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店因此受惠，近期除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大幅增加之外，各公司行號宴請海外客戶的商務應酬，也帶動館內各餐廳的包廂消費明顯成長。（編輯：楊凱翔）1120320