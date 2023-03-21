東哥遊艇：2022年獲利倍增 但不會每年爆發性成長

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（中央社記者潘智義台北21日電）東哥遊艇今天在法人說明會表示，雖然2022年獲利倍增，但為了穩定經營，避免風險，接下來接單並不會每年都有爆發性成長。

法人問及營運展望，東哥遊艇強調，不可能每年都高成長，接單快速成長也等於曝露在高風險之下。

東哥統計，2022年稅後淨利新台幣17.53億元，年增105.1%，每股基本盈餘19.93元。

東哥說明，整體遊艇產業，銷售集中在單價100萬美元以下的遊艇，但主要高獲利則來自於500萬美元至3000萬美元船型。

東哥指出，旗下品牌Ocean Alexander全球豪華遊艇排名第3，接單生產週期約1年至1年半，採客製化生產，除了4個以模具為主的前段製程工廠之外，還有2個組裝工廠。

東哥強調，不只是製造商，希望提供豪華品牌；在美國東岸由銷售通路買斷經銷權，美國西岸及澳洲則有自己通路，尤其售後服務特別重要，在美東、美西都設維修中心，直接面對客戶。

提及後續，東哥說明，針對不同船型推到不同市場，今年開始，未來幾年都會有新船問世，與歐美設計師合作，但在台生產。

東哥直言，疫情改變生活型態，市場對豪華遊艇需求增加，未來幾年將會持續成長；主因M型社會下，富豪持續成長，帶動豪華休閒市場快速增溫。（編輯：楊蘭軒）1120321