賣全家持股獨董有異見 泰山未如期公告年度自結數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）有379家實收資本額達新台幣20億元以上、但未達100億元的上市櫃公司應在3月16日前公告2022年度自結數，其中僅泰山未如期公告。金管會表示，針對處分全家獲利，泰山獨董對公司財報持反對意見。

依照金管會要求，實收資本額達20億元以上、未達100億元的379家上市櫃公司，應在今年3月16日前公告2022年度自結財務資訊，已如期公告的上市櫃公司共計378家，僅泰山未如期公告。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會指出，泰山有經營權之爭，針對處分全家獲利情形，泰山審計委員會獨立董事對公司財報持反對意見，因此泰山未如期公告年度自結數。

張子敏表示，目前泰山還在內部處理中，證交所將依相關程序督促泰山儘速申報，若泰山仍無法完成公告年度自結數，證交所將依相關規定開罰。

另有132家實收資本額達100億元及金融保險業上市櫃公司應在今年3月16日前公告申報2022年度財報，全數在規定期限內完成公告申報，至於其餘上市櫃公司，則應在今年3月31日前完成公告申報。

若泰山3月底也無法公告經會計師查核簽證的年度財報，將違反證交法規定，罰鍰將至少24萬元起跳。

此外，因應兒童節及清明節連假，公開發行公司3月營運情形公告申報期限將延長至今年4月12日，張子敏提醒公開發行公司應在期限內完成公告申報。（編輯：潘羿菁）1120321