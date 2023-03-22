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保瑞2月獲利亮眼 股價跳空漲停創歷史天價

2023/3/22 11:22
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）保瑞公布2月每股盈餘（EPS）6.48元，年增499%，一個月賺贏去年第4季的5.38元；累計前2月每股盈餘9.06元，獲利暴衝激勵今天股價跳空漲停，以595元創下掛牌來新高價，坐穩生技股王寶座。

保瑞今天在獲利亮眼利多激勵下，股價以595元漲停價開出，漲停及市價委買掛單近1300張；截至11時15分，總成交量1298張。

保瑞因近期多次達公布注意交易資訊標準，22日公告獲利自結數，2月營收新台幣15.75億元、年增377%，稅後盈餘4.95億元、年增516%，每股盈餘6.48元，年增499%；累計前2月營收34.7億元，稅後盈餘6.87億元，每股盈餘9.06元，年增374%。

保瑞表示，獲利大幅提升主要是產品組合改變，自有藥證產品比重大增。安成藥業旗下胃食道逆流用藥原本以授權學名藥（AG）方式於美國市場銷售，今年1月下旬起改以自有藥證、自行生產的模式銷售，不需再支付AG授權相關權利金及分潤，因此大幅拉升整體毛利率，推升獲利表現。

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展望後勢，保瑞表示，胃食道逆流用藥現階段還沒有看到新的競爭者出現，預計第2季動能將延續；不過由於已有藥廠正申請藥證中，下半年是否加入市場競爭行列需進一步觀察。

保瑞表示，學名藥將隨著市場競爭者多寡變化，基本上波動比較大，一旦有新的競爭者進來，將會以降價搶市場；不過下半年集團還有新的學名藥開賣，支撐營運表現，預期學名藥部分隨著產品組合調整，獲利表現將優於營收表現。（編輯：張良知）1120322

#保瑞
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保瑞
保瑞自有藥證產品比重大增 2月每股賺6.48元保瑞去年每股賺18.52元 擬配息8元配股3元
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