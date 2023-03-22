凌華結盟亞旭、泰雅 攻5G專網解決方案

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（中央社記者吳家豪台北22日電）工業電腦廠凌華今天宣布與亞旭電腦及泰雅科技簽署合作意向書，成為5G專網策略合作夥伴，共同打造MicroRAN 5G專網方案，提供中小企業經濟且快速布建的解決方案。

凌華發布新聞稿說明，5G專網為智慧製造帶來轉型契機，提供高可靠性、穩定性、安全性的網路連線，更低的網路延遲讓企業能實現許多關鍵應用。然而，許多中小型企業礙於5G建置的高成本加上布建耗時，遲遲無法運用5G為傳統工廠進行更新與升級。

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在此次合作中，凌華推出MicroRAN 5G專網All-in-one一站式解決方案，並與策略夥伴共同建置開發，由凌華提供MEC（多接取邊緣運算）伺服器，亞旭電腦提供Small cell小型基地台，泰雅科技提供5G核心網路軟體。

凌華科技網路通訊暨車載事業處總經理高福遙表示，當現代工廠導入各式自動化聯網生產設備，所需的網通系統需求與機具間的互聯共通介面標準也隨之提高。結合凌華科技、亞旭電腦及泰雅科技各自在軟硬體上的專長，加上自主式移動機器人（AMR），相信會有更多中小型製造業受惠。（編輯：趙蔚蘭）1120322