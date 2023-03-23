遠百業績今年續拚新高 寶慶店暑假熄燈重建

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（中央社記者江明晏台北23日電）揮別疫情，遠百看好，今年有全民普發6000元現金活水加持，估母親節檔期業績將年增10%，內需看旺，估全台據點全年營收可續拚新高，而遠百寶慶店會在今年暑假熄燈，啟動重建計畫。

全民普發現金6000元在3月22日開放線上登記，預料將有千億活水挹注，百貨業普遍看好會進一步加持解封效益，激勵內需商機。

遠東百貨今天宣布，美麗購物節3月24日正式開跑，搭上全民普發6000元現金利多加持，加上口罩解禁，遠百預計整個母親節檔期業績可成長10%。

遠百高層今天進一步說明，全台前2月遠百據點營收已年增達到17%，顯示解封效益暢旺，來客數大增，業績最好的品類是餐飲類，年增幅逾20%，運動休閒服飾也相對搶眼，化妝品則持平，家電因為居家上班告一段落，呈現小幅度衰退，儘管邊境解封，精品仍有雙位數成長。

遠東百貨全台有12家據點，去年總營收達新台幣約560億元，今年在內需持續看好之下，總營收預估會繼續成長，進一步創新高，遠百高層認為，雖然今年有通膨隱憂，但整體消費氛圍不至於被破壞，還是相對看好市況，全力拚持續成長。

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以個別據點而言，遠百指出，板橋大遠百今年3月18日以前業績成長15%，全年業績有望達到110億元，較去年成長達雙位數，近期也觀察到因應解封出國，行李箱品牌業績倍數增長，精品、彩妝持續雙位數成長，而台中大遠百今年業績也估計會超過200億元。

此外，營業超過50年歷史的遠百寶慶店去年12月底經北市建管處核准危老，並取得28%容積獎勵，成為全國首個參與危老的百貨公司，預估今年暑假會正式熄燈，7月底、8月初啟動重建計畫。（編輯：黃國倫）1120323