安盛投資：低通膨時代已過去 今年歐元區有望先復甦

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）安盛投資管理投資組合經理劉茜今天表示，通膨長期低迷的時代已經過去，貨幣政策終將影響經濟活動，只是間隔的時間長短不一，預期經濟將大幅放緩，可透過多元靈活配置降低風險，看好歐元區有望率先復甦。

安盛投資管理今天舉行2023年上半年市場展望暨投資策略記者會，針對市場關注的聯準會後續升息動向，劉茜表示，各國央行貨幣政策依然鷹派，但升息方面不再激進。

她指出，目前美國實質殖利率尚未由負轉正，聯準會主席鮑爾拒絕面對市場對聯準會利率路徑的鴿派預期，反而是市場對通膨的看法比聯準會更為樂觀。即使是主要央行中最鷹派的歐洲央行，現在也承認通膨風險「更加平衡」，這顯示歐洲央行可能會在3月份之後對利率軌跡採取不那麼鷹派的立場。

不過劉茜也指出，貨幣政策終將影響經濟活動，只是間隔的時間長短不一，同時，考慮到貨幣政策通常的滯後現象（9至12個月），預計經濟將大幅放緩。

她分析，經濟仍有可能衰退，只是時間點延後。從美國2年期、10年期公債殖利率曲線嚴重倒掛，及經濟模型的預測來看，均反映可能的衰退前景。預計美國經濟今年將進一步放緩，甚至可能出現輕微衰退。然而，經濟放緩的時間仍不確定。

倒是歐元區的經濟指標出人意料地出現上升，劉茜表示，過去投資人對歐洲有不正確的理解，加上2022年受俄烏戰爭及能源危機影響，市場原先對歐洲市場的2022年的全年預測極為悲觀，但令市場感到意外的是，歐洲股市在2022年的表現反而優於美國和新興市場。

她指出，歐元區的經濟指標上升，將有利於能源消費的趨勢、供應鏈的改善以及對消費的支持，意味著歐元區在最壞的情況下，應該會經歷一場較短、不那麼嚴重的衰退，隨後將出現微弱復甦。因此，安盛投資可能會向上修正歐元區2023年的GDP預測。（編輯：潘羿菁）1120323