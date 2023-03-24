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JERA撤資海鼎計畫 經部：持續深耕台灣離案風電

2023/3/24 13:42
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（中央社記者劉千綾台北24日電）媒體報導日商捷熱能源（JERA）因台海地緣政治因素，撤資海鼎風電，經濟部能源局表示，台灣JERA雖未參與區塊開發第一期選商作業，但仍持續深耕台灣離岸風電產業，與合作夥伴共同開發台灣海洋、海能等離岸風場，投入後續運維等面向。

日經新聞近日報導，日商JERA傳出要出售台灣離岸風電風場及相關計畫，是評估地緣政治風險對台海影響是否已蔓延至日本所致。

經濟部能源局今天透過新聞稿表示，日商JERA是台灣推動能源轉型重要的合作夥伴，尊重個別公司財務規劃，也持續歡迎各國大廠來台投資離岸風電；海鼎三專案目前已有法國知名外商擬接手股權。

能源局補充，近年疫情影響全球離岸風電工程建設進度，但台灣離岸風電業者持續與公部門共同打拚努力，繼2021年底完成第一階段示範案43座風力機，第3座離岸風場海能風場47座風機已於21日全數完工併聯，加入綠能發電行列。

海能風場是JERA捷熱能源（持股49%）、麥格理綠投資集團（26%）及上緯新能源（25%）共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。

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此外，經濟部表示，民眾站在竹南龍鳳漁港或是騎乘單車經過竹南綠光海風自行車道，除了可以看到台灣首座離岸風場，也就是海洋示範風場的單樁式的風力機組，更可以遠眺海能風場套筒式風力機組，單機裝置容量從示範階段的2座4MW、20座6MW，到潛力場址階段的47座8MW。

經濟部表示，離岸風電是全球推動淨零轉型重要路徑之一，相對成熟且具商業化，為因應未來綠電需求及在地產業供應鏈發展，政府亦秉持嚴謹、公平、公正的一貫立場，在符合相關法規及行政程序完備原則下，把關區塊開發審查評選優良廠商，期能擴大再生能源，達成能源轉型政策目標。（編輯：張均懋）1120324

#台灣
#經濟部能源局
#JERA捷熱能源
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