台積電總裁魏哲家獲400張限制股票 市值2.156億元

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（中央社記者張建中台北24日電）晶圓代工廠台積電2022年度限制員工權利新股配放情況出爐，總裁魏哲家分得400張，以今天收盤價539元計，市值達新台幣2.156億元。

台積電今天公告包括魏哲家與24位資深副總經理和副總經理持股信託，總數量2110張；其中，魏哲家數量最多，達400張；其餘資深副總經理和副總經理數量45張至110張不等。

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魏哲家等台積電高階主管持股信託是限制員工權利新股，以台積電今天收盤價539元計，魏哲家分得限制員工權利新股市值達2.156億元，其餘資深副總經理和副總經理分得限制員工權利新股市值2425萬5000元至5929萬元不等。

為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會核准發行2022年限制員工權利新股共2110張，今天發放暨上市。（編輯：林淑媛）1120324