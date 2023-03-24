央行利率連5升 合庫金估今年房市量縮價向下緩修

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（中央社記者張璦台北24日電）央行利率連5升，將拉高購屋資金成本，合庫金控今天在法說會中表示，這肯定會對房市帶來衝擊，加上股市震盪、全球經濟成長下修，今年房市轉趨保守，料將呈現「量跌、價向下緩修」格局。

此外，合庫金董事長雷仲達在會中被問及，合庫金近年營運績效良好，總股利皆有約1元以上水準，今年方針為何；以及對近期傳出公股人事異動的看法。雷仲達表示，公司營運果實與股東分享，是一貫政策；至於個人計畫，「主控權不在本人，所以不好回答」。

合庫金今天舉行第4季線上法人說明會，說明營運情況。合庫金指出，去年金融市場大震盪，經營挑戰升高，全年稅後合併淨利為新台幣208.17億元，獲利居公股金控第一，每股盈餘1.45元。

法人在會中關切股利政策，是否動用資本公積配發。合庫金表示，股利發放案正在辦理中，除將依章程及相關法規辦理，也會考量股東權益，並兼顧財務健全需求等因素，綜合評估，規劃最適當的股利配發，也會盡量考量往年配息水準，滿足股東的期待。

至於是否受瑞信事件影響，合庫金表示，未向財富管理客戶銷售AT1債券，也未持有AT1債券；合庫金的瑞信曝險金額不大，不會影響營運。

展望今年房市，合庫金指出，為穩定房價，央行等部會所端出的房市管控措施持續發酵，加上股市震盪、地緣政治風險升溫、市場資金緊縮、全球經濟成長下修，使房市觀望氣氛濃厚，缺工問題也未見改善，買賣雙方差距持續加大，預估房市會呈現「交易量跌、房價向下緩修」。

針對央行第5度升息，是否將進一步衝擊房市，合庫金表示，肯定會有一定的衝擊，儘管房市景氣轉趨保守，合庫銀行承作重在首購族、優質客群的拓展，以「穩健成長」為目標。（編輯：楊蘭軒）1120324