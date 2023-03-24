生產移出中國 傳蘋果供應商和碩將在印度設第2廠

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（中央社新德里24日綜合外電報導）熟知內情的兩名消息人士透露，蘋果公司（Apple）的台灣供應商和碩聯合科技公司正透過談判，要在印度開設第2家工廠。此時，蘋果的合作夥伴持續將生產作業自中國對外分散。

路透社報導，因談話屬私下性質而要求不具名的這兩名消息人士說，和碩打算在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）南部城市清奈（Chennai）附近開辦第2座設施，距投資1億5000萬美元的第一座設施開幕僅6個月。

第一名消息人士說，和碩在印度的新廠是要「組裝最新款iPhone手機」。和碩拒絕談論此事，只表示，「本公司取得任何資產都將依據規定公布」。

全球科技市場研究公司Counterpoint指出，在年化基礎上，和碩目前占有蘋果在印度生產iPhone手機的10%。

蘋果和主要供應商不斷將生產作業自中國移出，因為他們設法要避免業務受到中、美貿易摩擦的潛在打擊。近年來，和碩設法要在東南亞和北美擴張業務。

和碩租用在印度第2座設施的談判正在進行中，位置在清奈附近的經濟特區「馬興達拉世界城」（Mahindra World City）內，距離和碩2022年9月啟用的印度第一廠不遠。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120324