金融最大咖 國泰金控董事長蔡宏圖加入生策會顧問團

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國泰金控集團董事長蔡宏圖（左1）25日以生策會顧問的新身分出席生策會21週年感恩晚宴，他提到雖然目前國泰集團還沒有針對生技產業成立專屬的私募基金，不過他相信這是未來趨勢。中央社記者韓婷婷攝 112年3月25日

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）超過10年未受訪的國泰金控集團董事長蔡宏圖今天以生策會顧問的新身份出席生策會21週年感恩晚宴；他表示，近年來積極與科技廠商合作，推動數位及智慧醫療，透過集團的投資，積極支持生技醫療產業發展。

蔡宏圖今天受訪時表示，霖園集團在疾病治療、預防與健康促進的發展都有布局，國泰醫療體系跟科技醫療、數據醫療、健康醫療都有相關，國泰人壽也結合數位科技，推動保戶預防醫學，推出健檢服務，希望加入生策會能多了解產業發展。

蔡宏圖笑說，以前不知道金融業也可以加入，當他發現台新金控董事長吳東亮、富邦金控董事長蔡明興、新光醫療財團法人董事長吳東進都加入，他才主動問生策會前會長陳維昭，自己有沒有資格加入。

國泰集團旗下投信、私募基金都有投資生技，蔡宏圖表示，近幾年也將部分資金從資通訊科技（ICT）產業開始轉向生技業布局。雖然目前國泰集團還沒有針對生技產業成立專屬的私募基金，不過他相信這是未來趨勢。

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另外，蔡宏圖也提到，國泰醫院除了投資數位病理及醫療影像AI廠雲象科技外，與廣達在智慧醫療、智慧病床等也有合作，另外去年也參與全福生技董事長林群主導的安富基金，第一輪新台幣15億元的資金已全數投完，目前也規劃再成立第二個基金，也有意願再加碼。

生策會今天舉行21週年感恩晚宴，同時宣布聘請英業達集團會長葉國一、仁寶集團董事長許勝雄、蔡明興、吳東進、蔡宏圖為顧問，其中蔡宏圖為今年新加入。（編輯：楊凱翔）1120325