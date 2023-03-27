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被動元件需求下半年回穩 法人：MLCC最快第2季復甦

2023/3/27 12:38
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件市況備受關注，法人預估，積層陶瓷電容（MLCC）需求可能最快第2季開始復甦，整體被動元件需求下半年可回到季節性正常水位。

展望MLCC市況，亞系外資法人日前報告引述通路代理商調查，非車用MLCC交貨期持續縮短，部分品牌高容MLCC產品交貨期較長；大部分品牌車用MLCC交貨期仍拉長，顯示車用MLCC仍供不應求。

亞系法人預估，MLCC需求復甦可能在今年第2季或第3季逐步回溫。

美系外資法人報告分析，根據主要被動元件大廠評估，今年上半年被動元件庫存去化持續加速，預估下半年需求可回到季節性正常水位，庫存水準可明顯下降，預期被動元件廠商下半年出貨有機會優於往年季節性表現。

觀察MLCC價格走勢，本土投顧法人指出，先前幾季在中國市場部分MLCC產品面價格修正壓力，不過目前已趨於穩定。

被動元件大廠國巨日前表示，第2季仍需觀察庫存調整狀況，以及整體終端市場需求是否開始回溫，上半年預期供應鏈庫存及終端需求持續調整，審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂表示，今年持續擴大利基型產品生產銷售，持續開發車用、工控、網通及綠能等新興應用。（編輯：張良知）1120327

#MLCC
#禾伸堂
#亞系
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