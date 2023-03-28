台股開低走低 收跌128.83點
2023/3/28 13:56
（中央社台北28日電）台北股市今天開低走低，收盤跌128.83點，為15701.48點，跌幅0.81%，成交金額新台幣2108.38億元。
加權指數開盤為15790.7點，盤中最高15846.54點，最低15685.59點；不含金融股指數13620.08點，跌129.13點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.74%、食品股漲0.1%、塑化股跌0.11%、紡織股跌0.29%、機電股跌1.21%、造紙股跌0.48%、營建股跌0.15%、金融股漲0.17%。
委買張數1563萬2237張，委賣張數880萬7971張，成交張數475萬4130張。
收盤時上漲191家，下跌714家，持平96家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、華新、緯創、定穎投控。
漲幅前5名個股為展達、龍德造船、明輝-DR、定穎投控、期街口布蘭特正2。
跌幅前5名個股為雷虎、康師傅-DR、永道-KY、事欣科、東科-KY。1120328
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