台股揚升68點收在15769.76點 台積電上漲5元

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（中央社記者張建中台北29日電）台股今天走勢震盪，高低點差距達130點，終場上漲68.28點。觀光與生技類股表現強勁，為盤面焦點。



台股加權指數收在15769.76點，上漲68.28點，漲幅約0.43%，成交值新台幣1936.75億元。



遠雄來斥資4億改裝，董事長武祥生看好今年營收至少成長20%，激勵股價上漲逾4%。豆府、聯發國際及六角將同步於30日除息，今天股價同步走高，為除息行情暖身，帶動觀光類股指數勁揚2.78%。



生技股股王保瑞股價強攻漲停，達772元，超越浩鼎先前創下的755元紀錄；中化生下午將應邀參加證券商舉辦的法人說明會，市場資金湧入，壓寶法說行情，股價上揚7.89%，帶動生技類股指數揚升1.75%。



其餘紡織、機電及玻璃類股也有不錯表現，類股指數同步上漲逾1%，是推升大盤收高的主要動力。



台積電股價收在530元，上漲5元，不過，股王信驊、力旺、祥碩及創意等高價股紛紛重挫，電子類股震盪收漲0.44%。



分析師王兆立表示，隨著清明連假即將來臨，加上國際股市依然存在風險，投資人預期美國聯邦準備理事會5月可能持續升息，市場觀望氣氛升高，呈現量縮格局。（編輯：趙蔚蘭）1120329