資安院：培育人才像養成棒球選手 每年拚150高階戰力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

資安院於29日舉行媒體茶敘，資安院院長何全德（右）表示，全球都面臨資安人才缺口，資安院每年目標培育高階實戰人才達150人，今年也瞄準開課培訓資安長、資安事件工程師2類人。中央社記者蘇思云攝 112年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）資安院院長何全德今天表示，培育資安人才就像培育棒球選手一樣，要從少棒、青棒到成棒，可謂10年磨一劍，每年目標培育高階實戰人才達150人，今年也會針對資安長、資安事件工程師2類人做培訓。

國家資通安全研究院（資安院）今年2月10日揭牌，成立後今天首次舉行媒體茶敘，外界關注資安院業務以及資安人才培育狀況。

何全德表示，資安院下設6個中心包括檢測防禦中心、威脅分析中心、通報應變中心、前瞻研究籌獲中心、國際合作及資安治理中心、人才培力中心，目前晉用約170人，整體規模可達220人。

何全德表示，資安院重點業務，包含個資事件發生時，會進行行政檢查、鑑定並提供建議，「資安院會提供一條龍服務」。

他強調，資安事件必須從源頭管理，就像身體平常就要做保健才能維持好健康，資安院在數位政府司、資安署指導下，會推動零信任機制，針對重點機關進行輔導，團隊進行為期3個月協助，再來是針對重要系統做資安測試。

外界關注資安人才培育，何全德說明，目標希望每年培育125名高階實戰人才，可能實際可到150人以上，攜手學術界跟社群，也會邀全世界頂級資安專家來做講座。

何全德表示，不是只有台灣面對資安人才缺口，根據資料全球缺270萬名資安人才，希望把歐美的12項資安人才職能基準逐年引進，資安院今年會先選資安長、資安事件工程師做培訓，把相關標準課程、驗測方法建立起來，也可能跟其他機構合作，一起協助國內建立人才能量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

何全德表示，資安人才就像培育棒球選手，從少棒、青棒到成棒，可謂10年磨一劍，培育人才上也需要其他管道並進，第一，考試院將來會有資安類科，會有上機考；第二，更快一點的方法是針對既有資訊人員作做技能再培訓。

數位部資安署副署長林春吟表示，公部門資訊人員不多，如何擴大舉才範圍也是目前思考方向，除了增加考科之外，也在看是否其他職系的人會想跨到資安領域，這部分迴響也很熱烈。（編輯：潘羿菁）1120329