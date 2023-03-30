首季倒數台股站上15800點 法人：連假關注美股走勢

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（中央社記者潘智義台北30日電）第1季將結束，美股費半指數29日勁揚逾3%，台股今天由台積電等電子權值股領軍，重回15800點之上。法人認為，除連假期間美股4個交易日表現，台股將在節後反映外，後續重頭戲還包括台積電首季財報。

加權股價指數今天終場收在15849.43點，上漲79.67點，漲幅0.51%，成交值新台幣1841.28億元，加計盤後交易約1885.56億元，8大類股僅機電類股收紅。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，因銀行風波暫告一段落，美聯準會（Fed）下次利率會議要等5月，且因時序即將近入4月，第1季的季底作帳行情結束，加上去年財報申報也將截止，接下來的重頭戲要等到4月13日台積電公布首季財報。

黃國偉指出，除台積電首季財報之外，美國公布非農就業人口、消費者物價指數（CPI）也將成市場揣測美國5月是否升息的指標，但因市場解讀美國升息壓力緩和，市場預期升息或不升息的比例相近，消息面的因素對股市影響也相對降低。

他說，除非台股大漲引發獲利了結，否則假期前賣壓應大致解除；4月13日之前先看陸續公布的3月營收。短線保守型投資人可觀望，但積極型投資人仍可考慮中小型股。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美股的美光股價大漲，帶動今天台股具人工智慧（AI）題材的記憶體族群走高，後續可觀察美股的輝達、微軟表現。

廖健佑說，美光提出人工智慧（AI）的願景，搭配個人電腦（PC）復甦，即便伺服器有調整庫存壓力，但AI可望帶動更多市場需求，提供相關族群表現機會。（編輯：楊蘭軒）1120330