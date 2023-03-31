台積電無法接受美晶片補助限制 經長：願意協助溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北31日電）台積電董事長劉德音昨天首度表態無法接受美國晶片法案補助的部分限制條件，經濟部長王美花表示，政府密集與廠商交換意見，美方相關官員也到台灣聽取業者意見，政府願意協助溝通，希望台廠赴美的營運成本不受影響。

劉德音昨天表示，美國晶片法案補助有些限制條件是沒有辦法接受，希望能夠調整到不會受負面影響。他強調，台灣的成功也就是美國的成功，不能讓台灣廠商的營運受負面影響。

王美花今天出席活動時在會前受訪表示，對於台積電到美國投資，政府密集和廠商交換意見。

王美花指出，美國晶片法案的補助辦法影響到廠商投資和營運成本，子法還在60天的評論期，美方已派相關官員到台灣聽取業者意見，後續若業者需要政府和美國溝通，經濟部願意協助，希望技術性細節不會影響到台廠的成本，「台灣產業好，美國產業也會好」。

此外，韓國國會近日也通過晶片法案，王美花表示，韓國去年初提出相關法案，不僅針對半導體，也對疫苗和電池等產業提供稅務減免等優惠，但因韓國國會去年底有不同意見，通過的版本相對限縮，不過現在大致的方向和最初版本相近。

至於台版晶片法案進度，王美花表示，各國有不同的國情和面向要考慮，目前正和財政部密集協商產創條例10之2，之後會公開草案讓大家討論，法案重點聚焦鼓勵台灣業者研發。（編輯：林淑媛）1120331