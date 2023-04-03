即期食品精準配送東部偏鄉 共運平台把資源給對人

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（中央社記者蘇思云台北3日電）社會企業孔雀魚團隊看到食物銀行物資送到東部的難題，打造共運平台減輕物流負擔，希望讓即期食品精準配送，把資源給對人。團隊想法也獲得數位部產業署公益創新徵選推薦，搶到前100名的入圍門票。

創辦電商網站PayEasy，退休後成立社會企業的孔雀魚創辦人、目前也是夠麻吉獨立董事的林坤正接受中央社記者採訪時表示，在現在的商業模式下，很多產品還沒過期就得下架銷毀，台灣1年丟棄的食物達到384萬噸，如何讓即期食品有機會送給需要的人，廠商也不用擔心可能轉賣或侵蝕既有客群，是孔雀魚想解決的問題之一。

過去看過很多企業想做公益，但未必能真的幫助到需要的人，林坤正坦言，有的人只是拉紅布條到偏鄉「擺拍」，物資若沒有妥善分配也可能造成浪費，「雖然出發點是好心，但有時候好心也可能做壞事。」

如何讓好心可以做好事，背後確實得一步步規劃。林坤正透露，先前認識台灣食物銀行聯合會理事長方荷生，同時也是「臻佶祥食物銀行」成立者，發現相關食物銀行系統在西部已運作多年，系統連同接收者的宗教信仰都會考量到。

例如拜拜過的食品不會送到基督徒家庭等，也不像有的食物銀行可能中元節後運送一次食品而已，而是可以達到定期補充相關物資。

林坤正跟方荷生先前曾一起走訪東部，相較之下，西部食物銀行蔬菜水果、泡麵、罐頭、米、洗衣精等物資相對充裕，當時就有了把西部物資送往東部的想法，也找當地教會牧師實際家訪了解需求。

不過，當兩人第一次把物資送到東部，開車來回數百公里實在吃不消，「第一趟送就發現要另外想辦法，否則難以長久」。

團隊後來設立共運平台，瞄準企業旅遊、小客車旅遊等，如果民眾剛好要從台北前往花蓮，車子只要還有空位，就可以到線上填寫表單，去台北倉庫取貨，送到食物銀行在花蓮吉安新設立的倉庫，不僅可以解決物流問題，也可以避免額外製造碳排量。

林坤正指出，目前共運平台多數是企業旅遊或是車友聚會，車隊數量多，10多台車開到花東往往就能幫上忙，但也希望更多人知道共運平台，擴大整體規模。後端則由合作的牧師開車去載貨，透過接力方式一站站送到偏鄉教會，再轉給所需家庭，目前可以協助約400戶，今年年底希望可以達到1000戶。

過程中曾發生一段插曲讓林坤正很感動。他說，在發送物資過程中，通常會請牧師協助拍照，藉此確認物資送達以利後續稽核，不過當中有一位牧師在發送物資時堅持無法拍照，因為擔心拍照當下會造成對方的傷害；後來牧師改變方式，以牽手弱勢戶家中長輩一起禱告的照片替代，因為「幫助一個人，尊嚴也要留給他。」

以過去在商業圈打滾多年經驗，林坤正觀察，現在企業負擔愈來愈多ESG責任，因此他希望把即期食品配送的數據做整合計算，讓廠商更容易了解物資可以發揮的效益以及可減少的碳排量，藉此增加企業投入公益的誘因。

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林坤正表示，目前正在開發系統，希望讓牧師從家訪調查物資需求，到物資送達都可以顯示在同個系統，未來也希望讓廠商、食物銀行可以即時檢視物資狀態、何時抵達等，目的就是要讓相關軌跡一目了然。

孔雀魚的提案在數位部產業署公益創新成為第一階段過關的100案之一，林坤正坦言，目前做了一年多已經有部分成效，但財務壓力也不小，希望後續通過第二階段、第三階段徵選，爭取相關經費讓系統、碳排計算可以更完整，也規劃設計給予參與者NFT（非同質化代幣）憑證，盼打造整套模式，吸引更多企業參與其中。（編輯：林淑媛）1120403