逸達、合一、益得等氣喘新藥授權金受市場矚目

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）近兩年台灣生技產業不斷傳出新藥開發或國際授權的好消息，除合一FB825以總金額5.3億美元授權金創歷史紀錄，逸達、益得、合一等氣喘新藥授權金能否再刷新紀錄，備受市場關注。

法人表示，氣喘是一種慢性呼吸道疾病，根據世衛組織統計，全球約有2.5至3億人罹患氣喘，其中尤以澳洲、北美、及部分歐洲國家盛行率較高；根據法人估計，全球氣喘治療市場規模高達360億美元。

台灣新藥研發廠商，除了益得的新劑型藥外，針對氣喘適應症的新藥研發，進度較快的有逸達及合一。

業者表示，氣喘病尚無改變疾病進程的治療方法，多是以支氣管擴張劑及吸入型類固醇為治療藥物，各藥廠研發的新藥作用機制不同，適應族群亦有區別，產品具差異化特性。

合一旗下的FB825針對異位性皮膚炎、過敏性氣喘兩項適應症，在2020年完成美國一期臨床試驗後即以5.3億美元，獨家授權全球皮膚醫學大廠丹麥LEO Pharma（利奧製藥），創下台灣新藥史上最大授權案；其中，重度過敏性氣喘，今年第1季已建立16家收案醫院同步收案。

合一除FB825針對過敏性氣喘外，FB704A用於治療嚴重氣喘，臨床二期正在進行中，Phase IIa預計2023年完成臨床試驗2a，並於2024年啟動授權，是否再創自己的新紀錄備受矚目。

逸達預計4月4日上午9時在櫃買中心召開重大訊息記者會，公布新成分新藥口服小分子的MMP-12抑制劑FP-025（aderamastat），用於治療過敏性氣喘的臨床試驗2a主要療效指標分析數據。

逸達表示，在2a結果公布正向後，將積極啟動國際授權談判，一般預估授權談判時間需1年左右。（編輯：林興盟）1120403