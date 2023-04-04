逸達：氣喘新藥二期臨床3統計2達標 擬洽談授權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹4日電）逸達今天公布新成分新藥口服MMP-12抑制劑FP-025用於治療過敏性氣喘Phase 2a概念性驗證試驗的主要療效指標分析數據，結果在3種分析方法中，有2項達統計上顯著差異。董事長簡銘達表示，將依規劃啟動後續授權洽談。

逸達今天召開重大訊息記者會，公布FP-025用於過敏性氣喘Phase 2a臨床試驗的主要療效指標分析數據。逸達財務長詹孟恭親自出席記者會現場，人在美國的簡明達與逸達醫務長李怡聖則透過視訊參與記者會。

詹孟恭說，逸達是在荷蘭進行FP-025用於治療過敏性氣喘的Phase 2a概念性驗證試驗，共計收案29位受試者，其中包含19位可衡量受試者。

詹孟恭表示，這是一項隨機、雙盲、安慰劑對照、兩給藥期間交叉的試驗，收治不吸菸、臨床穩定、輕度氣喘且具嗜酸性粒細胞表達的患者。臨床試驗設計兩個相同給藥期間（各12天），兩個給藥期間間隔3週至7週的藥品洗除期；受試者以隨機交叉方式服用FP-025 400毫克或安慰劑一日兩次。

李怡聖指出，數據顯示，以同序列以及混合模式ANOVA分析方法，均顯示FP-025與安慰劑相較，達到統計上顯著的差異；以同期間分析，未達統計上顯著差異，不過呈現正向趨勢。

李怡聖說，目前逸達正在進行次要療效指標分析，包括生物標記研究等，希望能更了解FP-025的作用機制；預計在後續1至2個月內完成。

簡銘達表示，FP-025用於過敏性氣喘主要療效指標分析數據極具潛力，逸達再度達成另一重要里程碑。將依規劃啟動後續授權洽談。（編輯：趙蔚蘭）1120404