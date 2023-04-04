上市櫃企業陸續改選董事 市場關注改選行情

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（中央社記者張建中台北4日電）股東會旺季即將來臨，據統計，今年將有約700家上市櫃企業改選董事，其中國票金的選情受到矚目，是否掀起一波改選行情備受關注。

分析師王兆立表示，近年不少企業爆發經營權之爭，如大同、東元、漢唐、光洋科、長榮及泰山等，其中，大同出現經營權易主的情況，引發各界關注。

他指出，在有前例為戒下，持股比重低的公司派可能在股東會改選前回補或增加持股，也可能徵求委託書，以防範市場派突襲爭奪經營權。

國票金將於5月31日召開股東常會，會中預計改選13名董事，其中包含4名獨立董事，市場關注是否上演第2大股東耐斯集團挑戰最大股東旺旺集團的戲碼。

國票金受理董事、獨立董事候選人提名至4月7日，並將於截止日後2日內公告被提名人名單，在董事會審查後公告審查結果。國票金今年董事改選戰況屆時將趨於明朗化。

包括國票金，今年共有約700家上市櫃企業將於股東常會中改選董事，隨著股東會旺季來臨，市場關注公司派回補或加碼買盤是否為台股注入動能，掀起一波改選行情。

投信法人表示，法人說明會也將陸續登場，企業第2季及下半年營運展望將成為市場關注的焦點，檢視與先前預期有無落差。（編輯：楊蘭軒）1120404