更多編輯台推薦新聞：
郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve
產經

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

上市櫃企業陸續改選董事 市場關注改選行情

2023/4/4 17:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北4日電）股東會旺季即將來臨，據統計，今年將有約700家上市櫃企業改選董事，其中國票金的選情受到矚目，是否掀起一波改選行情備受關注。

分析師王兆立表示，近年不少企業爆發經營權之爭，如大同、東元、漢唐、光洋科、長榮及泰山等，其中，大同出現經營權易主的情況，引發各界關注。

他指出，在有前例為戒下，持股比重低的公司派可能在股東會改選前回補或增加持股，也可能徵求委託書，以防範市場派突襲爭奪經營權。

國票金將於5月31日召開股東常會，會中預計改選13名董事，其中包含4名獨立董事，市場關注是否上演第2大股東耐斯集團挑戰最大股東旺旺集團的戲碼。

國票金受理董事、獨立董事候選人提名至4月7日，並將於截止日後2日內公告被提名人名單，在董事會審查後公告審查結果。國票金今年董事改選戰況屆時將趨於明朗化。

包括國票金，今年共有約700家上市櫃企業將於股東常會中改選董事，隨著股東會旺季來臨，市場關注公司派回補或加碼買盤是否為台股注入動能，掀起一波改選行情。

投信法人表示，法人說明會也將陸續登場，企業第2季及下半年營運展望將成為市場關注的焦點，檢視與先前預期有無落差。（編輯：楊蘭軒）1120404

#國票金
#王兆立
#東元
王兆立
台股量縮震盪收漲68點 連假效應投資人觀望電子熄火 台股下跌百點回測15700點支撐
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族