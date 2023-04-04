彭博：人民幣取代美元 成俄羅斯交易量最大外幣

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（中央社台北4日電）俄羅斯入侵烏克蘭被制裁的同時，中國大力推動外貿人民幣結算，擺脫對美元依賴。彭博報導，按每月交易量計算，今年2月及3月人民幣已經取代美元，成為俄羅斯交易量最大的外幣。

彭博3日報導，綜整莫斯科交易所每日的數據分析，按每月交易量計算，今年2月，人民幣首次壓倒美元成為俄羅斯交易量最大的外幣。在3月，人民幣的使用額度進一步甩開美元。

報導指出，在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯使用人民幣交易的額度非常少。人民幣交易量大增是今年西方國家對俄羅斯額施額外制裁，影響了俄羅斯幾家銀行後出現，這些銀行保留了以美元和其他被俄羅斯官方稱為「不友好」國家的貨幣，進行跨境轉賬的功能。

萊夫艾森國際銀行（Raiffeisen Bank International AG）的俄羅斯分行，是俄國其中一個國際支付主要管道，同時受到歐洲和美國很大壓力。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭導致與西方關係破裂後，俄羅斯加深與中國的關係。今年3月中國國家主席習近平在連任後首次出訪俄羅斯，並承諾俄羅斯擴大貿易、投資、供應鏈、大型項目、能源和高科技領域的合作。

西方國家對俄羅斯金融體系作出全面制裁，迫使俄羅斯政府和公司將外貿交易，從美元和歐元轉向拒絕加入制裁的國家貨幣。

報導指出，今年較早時候，俄羅斯財政部將市場操作轉換為人民幣而非美元，並為國家財富基金制定了一種新結構，令持有的資產有60%是人民幣。俄羅斯央行定期呼籲公司和公民將資產換成盧布或「友好」貨幣，以免被凍結。

儘管如此，根據彭博整理的外匯數據，整體而言美元仍然是俄羅斯市場上最受歡迎的貨幣，只是在少數交易日在交易量上輸給人民幣。

雖然人民幣在俄羅斯愈來愈歡迎，但中國的資本帳戶管制及全球投資者對地緣政治的擔憂，仍然是北京當局促進人民幣在海外流通的障礙。

國際貨幣基金組織數據顯示，截至2022年底，人民幣在全球外匯儲備中占約為2.7%，低於第1季2.9%的峰值。

中國近年大力推動外貿人民幣結算，擺脫對美元依賴，近期陸續和巴西、俄羅斯等國達成相關協議。據統計，目前中國至少在29個國家和地區授權了31家人民幣清算行。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120404