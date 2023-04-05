台灣ETF規模逆勢增 證交所赴日打國際盃

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（中央社記者潘智義台北5日電）台灣證券交易所推動台灣ETF市場大幅成長，日前與子公司台灣指數公司參與亞洲ETF重要盛會、第15屆標普道瓊斯指數公司日本ETF研討會，與日本、韓國、香港及澳洲等亞太區交易所對談交流。

證交所今天發布新聞稿指出，2022年全球ETF（指數股票型基金）資產規模約9兆美元，較2021年衰退10%，相較之下，台灣上市櫃ETF市場表現亮眼，截至2022年底，總資產規模達新台幣2.3兆元，逆勢成長11%。

參酌國際趨勢，證交所與日本、韓國、香港及澳洲等亞太區交易所，就ETF發展進行對談交流，並建議未來朝多元化永續相關商品、擴充主題產業型商品、豐富標的資產種類、追蹤研析主動式ETF發展等方向，持續擴大ETF產品線，推動台灣ETF市場成長。

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睽違3年，證交所重啟海外引資，3月下旬赴亞洲金融重鎮新加坡，首站拜會8家持有台股比重較高的大型基金、資產管理公司，以及具跨國際影響力的保險公司；第2站引資則選擇日本，再度由金融監督管理委員會證券期貨局長張振山、證交所董事長林修銘率領團隊，拜訪當地機構投資人，推廣台灣資本市場。

另外，證交所指出，此次攜手子公司台灣指數公司前往日本，除與標普道瓊斯指數公司（S&PDJI）高層會談，探討未來合作商機外，並宣導台灣證券市場與指數化投資發展近況，在日本ETF研討會場設攤，積極與現場逾800位機構投資人交流，以實際行動落實「台灣資本市場打國際盃」目標。（編輯：楊凱翔）1120405