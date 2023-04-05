台股休市5天後先看美股 觀察兩岸動態美就業數據

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（中央社記者潘智義台北5日電）台股連續休市5天，除假期美股走勢將影響假後台股表現，蔡總統與美眾議院議長麥卡錫會面，中國的軍事動作，以及美國非農就業人口數據，台股公布3月營收、法說均將影響台股假後走勢。

台股此次休市期間美股有4個交易日，扣除第4個交易日在台北時間明天一早收盤之外，前3個交易日道瓊工業指數累計上漲543.35點。

美東時間4日道瓊工業指數下滑198.77點或0.59%，收33402.38點；標準普爾指數下挫23.91點或0.58%，收4100.60點；那斯達克指數下跌63.12點或0.52%，收12126.33點；費城半導體指數大跌57.923點或1.81%，收3142.504點。

台股3月31日收在15868.06點，上漲18.63點，成交值新台幣1998.78億元，加計盤後交易約2035.60億元。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫將與總統蔡英文於加州雷根總統圖書館會晤前夕，中國啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，兩人正式會面後的談話內容，以及中國相關反應，都將影響台股走勢。

時序進入4月，上市櫃公司陸續公布3月營收，以及即將在4月中舉行法人說明會的台積電、大立光等重量級公司，都是台股重要指標。

美國聯準會（Fed）5月才舉行利率會議，但4月公布的美國非農就業人口數據、消費者物價指數（CPI）將影響美股投資人對升息與否的猜測，進而影響美股走勢，造成台股連動。（編輯：林克倫）1120405