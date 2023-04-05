更多編輯台推薦新聞：
印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者
國際

印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過
國際

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限
國際

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股休市5天後先看美股 觀察兩岸動態美就業數據

2023/4/5 21:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北5日電）台股連續休市5天，除假期美股走勢將影響假後台股表現，蔡總統與美眾議院議長麥卡錫會面，中國的軍事動作，以及美國非農就業人口數據，台股公布3月營收、法說均將影響台股假後走勢。

台股此次休市期間美股有4個交易日，扣除第4個交易日在台北時間明天一早收盤之外，前3個交易日道瓊工業指數累計上漲543.35點。

美東時間4日道瓊工業指數下滑198.77點或0.59%，收33402.38點；標準普爾指數下挫23.91點或0.58%，收4100.60點；那斯達克指數下跌63.12點或0.52%，收12126.33點；費城半導體指數大跌57.923點或1.81%，收3142.504點。

台股3月31日收在15868.06點，上漲18.63點，成交值新台幣1998.78億元，加計盤後交易約2035.60億元。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫將與總統蔡英文於加州雷根總統圖書館會晤前夕，中國啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，兩人正式會面後的談話內容，以及中國相關反應，都將影響台股走勢。

時序進入4月，上市櫃公司陸續公布3月營收，以及即將在4月中舉行法人說明會的台積電、大立光等重量級公司，都是台股重要指標。

美國聯準會（Fed）5月才舉行利率會議，但4月公布的美國非農就業人口數據、消費者物價指數（CPI）將影響美股投資人對升息與否的猜測，進而影響美股走勢，造成台股連動。（編輯：林克倫）1120405

#台股
#麥卡錫
#美股
麥卡錫
蔡總統會麥卡錫 評：中國威脅反映美中關係惡化中共啟動台灣海峽聯合巡航 海巡署目前勤務正常
蔡英文
立院總質詢7日結束 組改等法案能否三讀成重頭戲中共啟動台灣海峽中北部聯合巡航 府：密切掌握情勢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
連假後台股動向 統計過去16年首日上漲機率75%