「蔡麥會」落幕 台股觀察兩岸情勢美股漲跌
2023/4/6 08:27
（中央社記者江明晏台北6日電）台股清明連假休市期間，美股漲跌互見，道瓊指數累計上漲1.9%，費半指數下跌3.83%；總統蔡英文今天上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，市場將觀察台股今天對兩岸情勢與美股漲跌的走勢反映。
美國經濟數據疲軟加劇市場疑慮，擔心聯邦準備理事會（Fed）激進升息恐令美國經濟陷入衰退，美股5日主要指數大多收跌。
台股此次休市期間美股有4個交易日，道瓊工業指數累計上漲1.9%，那斯達克下跌0.4%、費半下跌3.83%；台積電ADR在台股休市期間，下跌逾2%。
台股3月31日收在15868.06點，上漲18.63點，成交值新台幣1998.78億元，加計盤後交易約2035.6億元。
總統蔡英文今天上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），兩人會後共同發表談話，蔡總統感謝美方堅定支持，讓台灣人民不孤單；市場將觀察台股今天走勢。
蘋果光學鏡頭供應商大立光3月合併營收新台幣33.08億元，月增近29%，但年減12%；第1季合併營收91.36億元，年減10%；並預期後續出貨情況，4月恐呈現下滑。（編輯：趙蔚蘭）1120406
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀