研調：淡季減產 1月電視面板部分尺寸上漲

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（中央社記者潘智義台北22日電）電視面板止跌後出現漲聲，集邦科技研究副總經理范博毓今天指出，1月32吋電視面板價格可望率先上漲1美元，43吋至75吋止跌後續持平。

范博毓指出，1月雖屬面板需求淡季，但面板廠持續透過大規模減產與歲修計畫，試圖翻轉電視面板價格。近期部分中國品牌客戶針對3至4月北美退稅季的備貨需求開始增強，加上偏光板上游受1月初日本能登地震影響出現供貨不順問題，開始讓面板價格出現止穩的空間。

液晶顯示器（Monitor）面板部分，集邦科技調查，雖然1月進入需求淡季，因緊接著2月就是中國農曆新年，面板廠除了安排減產以及歲修計畫外，也鼓勵客戶提前備貨，目前觀察1月後段產能部分已經沒有太多加單空間，加上偏光板上游材料短缺問題也會影響一部分面板，液晶顯示器面板主流尺寸如21.5吋、23.8吋、27吋面板模組預期全面止跌，不含背光模組面板預期仍有下跌0.1至0.2美元的空間。

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筆電面板在進入2024年第1季後，集邦評估，部分客戶在去年底已經增加不少備貨，今年第1季需求明顯減弱。品牌客戶要求面板廠調降面板價格，面板廠的姿態也較軟，價格仍有下跌的壓力。

集邦觀察，1月筆電面板價格走勢，16比10機種因為單價較高，仍有持續收斂與16比9機種價差的空間，14吋16比10機種預期下跌0.2美元，16吋16比10機種預期下跌0.3美元，跌幅較大。16比9的高階廣視角主流機種預期下跌0.1美元，16比9的廣視角機種持平。（編輯：張均懋）1130122