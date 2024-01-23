研調：今年電視面板市場可望走出低谷 呈弱勢復甦

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（中央社記者潘智義台北23日電）研調機構群智諮詢今天表示，展望2024年，電視面板市場上下游廠商將為自身獲利，在價格上拉鋸；預估終端市場呈弱勢復甦，仍可望帶動面板出貨走出谷底。

群智諮詢指出，電視面板出貨量可望自谷底復甦，終端市場需求是影響復甦力道的關鍵。回顧2023年，儘管終端市場表現疲弱，面板廠商透過減產等策略逐步走出虧損泥淖，但面板價格後續超預期上漲，使得整機品牌商出現虧損壓力，因此，與面板廠在價格上討價還價。

面對2024年面板市場，群智諮詢評估，全球液晶電視面板出貨量和出貨面積均可望成長，過去一年全球液晶電視面板出貨降至近5年低點，在多重因素支撐下，2024年電視面板市場可望開啟新一輪的上漲循環。

群智諮詢認為，運動賽事、備貨需求和物流因素成為面板出貨恢復的動力，2024年適逢多項運動賽事，儘管近年來賽事刺激面板需求的力道轉弱，但對正在走出嚴重衰退的歐洲市場來說仍是一劑強心針，品牌商針對賽事備貨需求已經開啟。

同時，面板廠迎接新年及農曆春節，採取大幅控制產能的策略，一定程度刺激下游整機廠商的備貨需求，加上海運受武裝組織在紅海攻擊商船事件影響，使歐亞物流運輸週期拉長，面板短期備貨動能恢復，但全年面板出貨力道取決於終端市場需求。

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群智諮詢預期，2023年全球液晶電視面板出貨量為2.31億片，較2022年大幅下降10.8%；大尺寸面板出貨面積與2022年大致持平，預計2024年出貨增至2.35億片，較2023年小幅增加1.9%，出貨面積較2023年同期增加4.9%。

群智諮詢調查，2023年全球電視面板平均尺寸突破50吋，預計2024年將持續增加至51.1吋，大尺寸面板需求穩定，且中小尺寸面板結構持續升級，全球電視面板平均尺寸恢復成長。（編輯：張均懋）1130123