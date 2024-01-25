力旺安全強化型IP完成台積電4奈米驗證 攻高效能市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹25日電）力旺電子今天宣布，旗下安全強化型一次可編程（OTP）矽智財NeoFuse已於台積電4奈米N4P製程完成可靠度驗證，搶攻高效能應用市場。

力旺表示，這次於台積電N4P製程完成可靠度驗證的NeoFuse，為高效、可靠、安全的可一次編寫非揮發性記憶體（NVM）矽智財（IP）嵌入式方案；採用力旺的物理不可複製功能（PUF），強化資料保護。

力旺業務發展資深副總經理盧俊宏說，隨著力旺於先進製程開發推進到N4P，將為高效能運算、人工智慧、雲端伺服器和行動裝置等應用帶來更強且更彈性的NVM技術和安全解決方案。

力旺表示，目前正在進行台積電N5A製程上主攻汽車應用的OTP解決方案，預期在2024年第1季完成驗證。另外N3P的開發持續進行中，預期在2024第1季完成設計定案。（編輯：楊蘭軒）1130125