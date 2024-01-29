塑膠機電AI走強 台股盤中逼近18100點創波段高

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（中央社記者張建中台北29日電）台股今天再創波段新高，指數盤中逼近18100點關卡，達18099.96點，上揚104.93點。包括塑膠、機電及人工智慧（AI）族群表現強勁，為盤面焦點。

至10時45分，台股加權指數達18079.66點，上漲84.63點，成交值新台幣1222億元。

傳統產業股今天普遍走高，在台塑及南亞上揚帶動下，塑膠類股指數上漲逾1%。重電族群士電及華城表現強勢，帶動機電類股指數勁揚逾1%。

電子股方面漲跌互見，股王世芯-KY、力旺等高價半導體股紛紛震盪走低，由紅翻黑。緯穎、緯創及技嘉等AI族群表現相對強勢，推升電子類股指數上揚約0.5%。（編輯：楊凱翔）1130129